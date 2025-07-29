60-річні українці зможуть служити за контрактом – указ президента

Контракти укладатимуться добровільно.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє громадянам віком від 60 років добровільно проходити військову службу за контрактом під час воєнного стану.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Відповідно до документа, чоловіки та жінки, яких військово-лікарська комісія визнала придатними за станом здоров’я, зможуть укладати однорічний контракт на службу у Збройних силах. Рішення про підписання контракту ухвалює командир військової частини, а для офіцерів додатково потрібне погодження Генштабу ЗСУ.

Контракт дозволяє призначення на посади:

рядового, сержантського або старшинського складу;

молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що особа була звільнена зі служби після 1 січня 2015 року).

Також передбачене двомісячне випробування. У разі невідповідності або негативних висновків щодо проходження випробування, контракт може бути достроково розірваний.