62-річного екс-агента ЦРУ засудили до 20 років в'язниці за шпигунство на Китай

У штаті Вірджинія в США засудили колишнього співробітника Центрального розвідувального управління 62-річного Кевіна Меллорі до 20 років колонії за шпигунство на користь Китаю.

"Колишній працівник ЦРУ проведе 20 наступних років у в'язниці за змову з метою передачі інформації китайському розвіднику", - сказав помічник прокурора Джон Демерс, повідомляє Міністерство юстиції США.

Він додав, що вважає тривожною тенденцію, коли колишні працівники ЦРУ стають об'єктами "нападу" Китаю, змінюючи свою країну і колегам.

Як пише Reuters, ще в червні 2018 року федеральний суд визнав Меллорі винним за кількома пунктами звинувачення через змову для надання інформації про національну оборону.

Одним із доказів у суді стало відео, на якому екс-співробітник ЦРУ сканував в магазині Лісбург документи з позначками "таємно" і "цілком таємно". Він сканував їх на флешку, яку ФБР під час обшуку знайшло у нього вдома.