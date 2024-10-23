70% американців відчувають стрес через вибори
Більшість американців відчувають стрес на тлі виборів.
Про це свідчать результати опитування Американської психологічної асоціації, передає телеканал CBS News.
В опитуванні взяли участь понад 3300 дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що стресовані в очікуванні виборів в США.
Серед головних чинників було названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.
"Більше 70% занепокоєні можливим насильством під час чи після виборів.Більш ніж половина стурбовані тим, що ці вибори можуть означати кінець демократії", - сказав гендиректор асоціації Артур Еванс.
Він додав, що це стверджують як демократи, так і республіканці.
Попри стрес, понад 60% опитаних відчувають надію на зміни, повʼязані з виборами.
За його словами, зменшити стрес можна як шляхом залучення до політичного процесу, так і обмеженням кількості отримуваної інформації.
Президентські вибори у США мають відбутись вже 5 листопада.