70% американців відчувають стрес через вибори

Майбутнє нації ж турбує 77% опитаних.

Більшість американців відчувають стрес на тлі виборів.

Про це свідчать результати опитування Американської психологічної асоціації, передає телеканал CBS News.

В опитуванні взяли участь понад 3300 дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що стресовані в очікуванні виборів в США.

Серед головних чинників було названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.

"Більше 70% занепокоєні можливим насильством під час чи після виборів.Більш ніж половина стурбовані тим, що ці вибори можуть означати кінець демократії", - сказав гендиректор асоціації Артур Еванс.

Він додав, що це стверджують як демократи, так і республіканці.

Попри стрес, понад 60% опитаних відчувають надію на зміни, повʼязані з виборами.

За його словами, зменшити стрес можна як шляхом залучення до політичного процесу, так і обмеженням кількості отримуваної інформації.

Президентські вибори у США мають відбутись вже 5 листопада.