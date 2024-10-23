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70% американців відчувають стрес через вибори

23 жовтня 2024, 10:37
70% американців відчувають стрес через вибори
Фото: АР
Майбутнє нації ж турбує 77% опитаних.

Більшість американців відчувають стрес на тлі виборів. 

Про це свідчать результати опитування Американської психологічної асоціації, передає телеканал CBS News.

В опитуванні взяли участь понад 3300 дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що стресовані в очікуванні виборів в США.

Серед головних чинників було названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.

"Більше 70% занепокоєні можливим насильством під час чи після виборів.Більш ніж половина стурбовані тим, що ці вибори можуть означати кінець демократії", - сказав гендиректор асоціації Артур Еванс.

Він додав, що це стверджують як демократи, так і республіканці.

Попри стрес, понад 60% опитаних відчувають надію на зміни, повʼязані з виборами.

За його словами, зменшити стрес можна як шляхом залучення до політичного процесу, так і обмеженням кількості отримуваної інформації.

Президентські вибори у США мають відбутись вже 5 листопада.

 
Вибори в СШАопитуваннястрес

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