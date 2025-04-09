70 країн звернулись до США для перегляду тарифів Трампа – Білий дім

У Білому домі вважають, що Америка не так потребує інших країн, як інші країни потребують США.

До США вже звернулись 70 країн, які хочуть перегляду митної політики Дональда Трампа.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона запевнила, що Дональд Трамп буде укладати угоди, "якщо вони будуть вигідні американським робітникам".

"Ці країни дуже поважають президента. Америка не так потребує інших країн, як інші країни потребують нас. У нас один з найбільших ринків, і тому ми їм потрібні", — зауважила речниця Білого дому.