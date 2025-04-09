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70 країн звернулись до США для перегляду тарифів Трампа – Білий дім

09 квітня 2025, 08:33
70 країн звернулись до США для перегляду тарифів Трампа – Білий дім
Фото: AFP
У Білому домі вважають, що Америка не так потребує інших країн, як інші країни потребують США.
До США вже звернулись 70 країн, які хочуть перегляду митної політики Дональда Трампа.
 
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
 
Вона запевнила, що Дональд Трамп буде укладати угоди, "якщо вони будуть вигідні американським робітникам".
 
"Ці країни дуже поважають президента. Америка не так потребує інших країн, як інші країни потребують нас. У нас один з найбільших ринків, і тому ми їм потрібні", — зауважила речниця Білого дому.
 
Вона також наголосила, що негативне сальдо імпорту з іншими країнами є "помилкою", і з цією "помилкою американської економічної капітуляції покінчено".
 
"Президент Трамп більше не збирається допускати, аби американські працівники і компанії були пограбовані руками дурних торгових практик, які позбавили мільйони високооплачуваних робочих місць і спустошили громади по всій країні", — пообіцяла Левітт.
.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп збирається запровадити мито у розмірі 104% на весь китайський імпорт.

 

СШАмитатарифибілий дім

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