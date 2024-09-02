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​70% українців підтримують участь ветеранів у політиці – результати опитування

02 вересня 2024, 13:35
​70% українців підтримують участь ветеранів у політиці – результати опитування
Фото: Getty Images
Негативно або скоріше негативно до політичної участі ветеранів ставляться лише 8% українців.
Близько 70% українців позитивно ставляться до участі ветеранів російсько-української війни у політиці та виборах. Ще 20% громадян мають нейтральне ставлення. Негативно або скоріше негативно до політичної участі ветеранів ставляться лише 8% українців. 
 
Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова спільно із Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва на замовлення Руху ЧЕСНО.
 
Ставлення до політичної участі ветеранів у респондентів різних вікових категорій є подібним, проте все ж більш позитивне ставлення мають респонденти віком від 40 років. Натомість молодь частіше займає нейтральну позицію. 
 
Для прикладу, понад 46% опитаних українців віком від 50 років позитивно ставляться до участі ветеранів у політиці, в той час як для українців віком від 18 до 29 років цей показник складає 37%. Стать опитаних не має впливу на ставлення до участі ветеранів у політиці. 
 
Також суттєвого значення не має рівень освіти, заробітку та наявність роботи в опитаних.
 
Регіональні відмінності не є суттєвими, проте вони існують. Так, мешканці центральних регіонів мають найбільший рівень позитивного ставлення до участі ветеранів у політиці та виборах. Показник негативного ставлення тут також є найменшим.
 
З іншого боку, у південних регіонах 12% опитаних мають негативне ставлення до політичної участі ветеранів, в той час як в інших цей показник складає 2-4%. Попри це, позитивне ставлення переважає в усіх регіонах. 
 
Серед українців, які вважають рідною мовою російську, переважає нейтральне або негативне ставлення. Позитивно або скоріше позитивно до участі ветеранів російсько-української війни у політиці ставляться близько 46% опитаних, в той час як серед громадян, які обрали українську мову як рідну, цей показник складає 69%.
 
Водночас мова спілкування вдома не дуже суттєво впливає на ставлення українців до політичної участі ветеранів. Позитивне ставлення висловлюють близько 40% опитаних, а от показник нейтрального та негативного ставлення є вищим серед російськомовних українців.
 

 

політикавійськовівійна в Україніросія окупанти

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