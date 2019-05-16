Українці хочуть прямих переговорів Зеленського з Росією, - опитування "Рейтингу"

Три чверті українців вважають, що обраний президент України має піти на прямі переговори з Росією для досягнення миру на Донбасі

За результатами соцопитування 75% українців вважають, що Зеленський повинен піти на прямі переговори з Путіним заради встановлення миру на Сході.

"75% вважають, що президент України заради встановлення миру на Сході країни має піти на прямий діалог з РФ: 50,8% відповіли "безумовно, так" та 24,2% – "скоріше, так". Не згодні з цим 16% та 9% не визначилися", - зазначається в результатах спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічної групи "Рейтинг", йдеться в "УП".

55,4% вважають, що президент України заради встановлення миру на Сході країни має піти на прямий діалог з керівниками так званих "ЛДНР".

Третина опитаних (32,7%) з цим не згодні, решта (11,9%) – вагаються у відповіді.

Серед варіантів розв’язання проблеми непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей найбільший рівень підтримки має "Надання цим територіям особливого статусу, який передбачає автономію в складі України" (39,9%).

Цей варіант переважає у всіх макро-регіонах, крім Західного.

Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 року в 24-х областях України та м. Києві. Всього опитали 3000 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента: 1500 з використанням паперової анкети та 1500 з використанням анкети на планшеті. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,10 – 1,83 відсотка.

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