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80% мешканців смуги Гази були змушені покинути свої будинки – The Guardian

06 грудня 2023, 15:07
80% мешканців смуги Гази були змушені покинути свої будинки – The Guardian
Фото: з вільних джерел
За даними ООН, зруйновано близько 60% будівель.

За оцінкою ООН, 1.87 млн людей, тобто понад 80% мешканці смуги Гази, були змушені покинути свої будинки внаслідок війни між Хамас і Ізраїлем.

Про це пише The Guardian.

Журналісти також навели мапу пошкоджень, завданих ударами армії Ізраїлю по об'єктах терористів. Найбільше ударів прийшлися по півночі смуги, де пошкоджено від 56 до 69% будівель.

Звіт Guardian та аналіз пошкоджень є  на супутникових знімках Copernicus Sentinel-1 Корі Шер з Центру вищих навчальних закладів CUNY та Джамон Ван Ден Гук з Університету штату Орегон. Аналіз не включає пошкодження сільськогосподарських угідь. Дані попередні, але збігаються з початковими порівняннями із супутниковими знімками.

сектор Газавійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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