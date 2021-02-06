80 мільйонів жителів ЄС повністю вакциновані від коронавірусу

Ми йдемо до нашої мети: доставити досить доз, щоб вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні

У Європейському Союзі станом на 2 червня від коронавірусу повністю вакцинували 80 мільйонів жителів із близько 500-мільйонного населення блоку.

Про це розповіла глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"На сьогодні ми зробили 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців на цей час повністю вакциновані", - написала вона у своєму Twitter.

"Ми йдемо до нашої мети: доставити досить доз, щоб вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні", - додала фон дер Ляєн.

У понеділок Європейська комісія запропонувала напередодні літа пом’якшити обмеження на поїздки в Євросоюзі.

Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.