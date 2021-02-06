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80 мільйонів жителів ЄС повністю вакциновані від коронавірусу

Ми йдемо до нашої мети: доставити досить доз, щоб вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні
У Європейському Союзі станом на 2 червня від коронавірусу повністю вакцинували 80 мільйонів жителів із близько 500-мільйонного населення блоку.
80 мільйонів жителів ЄС повністю вакциновані від коронавірусу Фото: Reuters
Про це розповіла глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".
 
"На сьогодні ми зробили 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців на цей час повністю вакциновані", - написала вона у своєму Twitter.
 
"Ми йдемо до нашої мети: доставити досить доз, щоб вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні", - додала фон дер Ляєн.
 
У понеділок Європейська комісія запропонувала напередодні літа пом’якшити обмеження на поїздки в Євросоюзі.
 
Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.
 
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02 06 2021 15:57
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