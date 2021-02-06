НОВИНИУ Європейському Союзі станом на 2 червня від коронавірусу повністю вакцинували 80 мільйонів жителів із близько 500-мільйонного населення блоку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
80 мільйонів жителів ЄС повністю вакциновані від коронавірусу
Ми йдемо до нашої мети: доставити досить доз, щоб вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні
Фото: Reuters
Про це розповіла глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".
"На сьогодні ми зробили 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців на цей час повністю вакциновані", - написала вона у своєму Twitter.
"Ми йдемо до нашої мети: доставити досить доз, щоб вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні", - додала фон дер Ляєн.
У понеділок Європейська комісія запропонувала напередодні літа пом’якшити обмеження на поїздки в Євросоюзі.
Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.
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02 06 2021 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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