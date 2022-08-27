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85-річний сумчанин продав квартиру на користь ЗСУ
Фото з відео Громадського фонду
Мешканець Сум, 85-річний Микола Іванович, продав нерухомість і передав 35 тис доларів на допомогу Збройним силам України.
Про це повідомляє Громадський фонд "Суми", якому чоловік передав кошти.
Микола Іванович усе життя прожив у Сумах. Цього літа він втратив дружину, а до цього - рідного сина. Чоловік вирішив продати квартиру і дачну ділянку, щоб допомогти українським захисникам під час війни з РФ і зробити свій внесок у перемогу України.
Отримавши кошти від продажу нерухомості, він попросив племінницю знайти волонтерських фонд, який збирає кошти на потреби Збройних сил.
"Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів", - наголосили у фонді.
У благодійній структурі кажуть, що ці кошти витратять на окрему цільову закупівлю для ЗСУ. Поки що фонд веде консультації з військовими, аби з'ясувати їхні потреби на сьогодні.
"Ми разом з командою Громадського фонду "Суми" вже розпочали консультації з військовими щодо актуальних потреб і розповімо про закупівлі на наших сторінках", - запевнили в організації.
За словами Миколи Івановича, ці кошти йому не потрібні. Він 46 років пропрацював на заводі імені Фрунзе. Каже, що на прожиття йому цілком вистачає пенсії.
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27 08 2022 17:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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