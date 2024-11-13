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88% українців вірять, що Україна переможе у війні проти рф – результати опитування

13 листопада 2024, 20:09
88% українців вірять, що Україна переможе у війні проти рф – результати опитування
Фото: AFP
10% респондентів відповіли, що не вірять
Більшість українців вірять, що Україна може виграти війну проти росії, а понад 60% вважають, що війну вдасться закінчити щонайбільше через 2 роки.
 
Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного з 27 вересня по 1 жовтня 
 
За результатами опитування, 88% українців вірять у перемогу у війні, 10% респондентів відповіли, що не вірять.
 
Загалом з квітня 2022 року віра в перемогу України знизилася на 9-10%. Так, у квітні 2022 року 97% респондентів відповіли, що вірять у перемогу. У 2024 році цей показник знизився на 9%.
 
При цьому 31% опитаних вважають, що війна в Україні закінчиться менш ніж за рік; 33% респондентів відповіли, що війна завершиться через 1-2 роки. 
 
 
війна в Україніросія окупантиопитування

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