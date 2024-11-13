88% українців вірять, що Україна переможе у війні проти рф – результати опитування

10% респондентів відповіли, що не вірять

Більшість українців вірять, що Україна може виграти війну проти росії, а понад 60% вважають, що війну вдасться закінчити щонайбільше через 2 роки.

Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного з 27 вересня по 1 жовтня

За результатами опитування, 88% українців вірять у перемогу у війні, 10% респондентів відповіли, що не вірять.

Загалом з квітня 2022 року віра в перемогу України знизилася на 9-10%. Так, у квітні 2022 року 97% респондентів відповіли, що вірять у перемогу. У 2024 році цей показник знизився на 9%.

При цьому 31% опитаних вважають, що війна в Україні закінчиться менш ніж за рік; 33% респондентів відповіли, що війна завершиться через 1-2 роки.