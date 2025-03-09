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90 українських дронів атакували вісім областей рф

09 березня 2025, 11:11
90 українських дронів атакували вісім областей рф
image: afp
Майже всі безпілотники нібито були знищені.

Російське Міноборони заявило, що в ніч на 9 березня їхня ППО нібито знищила 88 безпілотників, що атакували 8 областей РФ.

Про це заявило МО РФ

У відомстві повідомили, що безпілотники нібито були перехоплені і знищені з 20 години вечора 8 березня до 7 ранку 9 за московським часом.

У МО РФ уточнюють, що 52 БпЛА нібито знищені над територією Бєлгородської області.

13 БПЛА – над Липецькою областю, дев'ять БпЛА – над територією Ростовської області, вісім дронів – над територією Воронезької області, три БПЛА – над територією Астраханської області.

Крім того, по одному дрону було над територіями Краснодарського краю, Рязанської і Курської областей.

Українська сторона наразі не коментувала атаку.

 
війна в Українівтрати рф

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