90 українських дронів атакували вісім областей рф

Майже всі безпілотники нібито були знищені.

Російське Міноборони заявило, що в ніч на 9 березня їхня ППО нібито знищила 88 безпілотників, що атакували 8 областей РФ.

Про це заявило МО РФ.

У відомстві повідомили, що безпілотники нібито були перехоплені і знищені з 20 години вечора 8 березня до 7 ранку 9 за московським часом.

У МО РФ уточнюють, що 52 БпЛА нібито знищені над територією Бєлгородської області.

13 БПЛА – над Липецькою областю, дев'ять БпЛА – над територією Ростовської області, вісім дронів – над територією Воронезької області, три БПЛА – над територією Астраханської області.

Крім того, по одному дрону було над територіями Краснодарського краю, Рязанської і Курської областей.

Українська сторона наразі не коментувала атаку.