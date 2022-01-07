90% українців підтримують вступ до ЄС, 73% - за вступ до НАТО

Переважна більшість українців виступають за вступ України до ЄС і НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Національним демократичним інститутом та Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє "Європейська правда".

"Українці єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. Дев'яносто відсотків респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84 відсотки. Прагнення вступити до НАТО підтримують більшість респондентів – 73 відсотки на національному рівні", - йдеться у звіті за підсумками дослідження.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи були виконані Київським міжнародним інститутом соціології з 2 до 11 травня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 500 завершених інтерв'ю.

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке нині проживає в Україні та користується мобільними телефонами.