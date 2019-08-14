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"95 Квартал" вперше показав пародію на Зеленського, - ВІДЕО

Ефір покажуть на День незалежності
В Одесі 13 серпня відбувся концерт "Кварталу 95", на якому вперше було показано пародію на президента Володимира Зеленського. Раніше він був провідним артистом шоу, тепер його пародіює актор Юрій Великий.
"95 Квартал" вперше показав пародію на Зеленського, - ВІДЕО

Концерт відбувся на Морському вокзалі в Одесі, в ефірі його покажуть на День Незалежності, інформує "Радіо Свобода".

Під час концерту жартували в тому числі і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом. Артисти "Кварталу" обіграли, як останній постійно підказує главі держави: "Він єдина людина в оточенні, хто може собі дозволити дивитися президенту просто у вухо".

Перепало і попередньому президенту Петрові Порошенку, Юлії Тимошенко, мерові Києва Володимиру Кличку.

"Я злітав би на Балі, кажуть, там добре", - каже Євген Кошовий у ролі Кличка.

"Хлопці, Мальдіви, які Балі? Ви ж багаті люди, можете собі й Одесу дозволити", - жартує у відповідь Юрій Великий в образі Зеленського.

"Нинішній президент взагалі не "по дівчатках". Він зараз в основному "по митниках", поліції, таке інше", - жартують у шоу пізніше.

"Я коли хвилююся, то починаю жартувати. Ні, не як у "Кварталі". Там я спочатку жартував, потім хвилювався", - говорить пародист Зеленського в скетчі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Нагадаємо, чинний президент України Володимир Зеленський аж до другого туру вибору знімався в концертах власної студії "Квартал 95". Після інавгурації голова держави також виходив на сцену проекту "Ліга сміху", щоб привітати глядачів і передати право вести програму своєму колезі Євгенові Кошовому.

26 липня Зеленський приїжджав до Одеси з неофіційним візитом на концерт "Ліги сміху".

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