"95 Квартал" вперше показав пародію на Зеленського, - ВІДЕО
Концерт відбувся на Морському вокзалі в Одесі, в ефірі його покажуть на День Незалежності, інформує "Радіо Свобода".
Під час концерту жартували в тому числі і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом. Артисти "Кварталу" обіграли, як останній постійно підказує главі держави: "Він єдина людина в оточенні, хто може собі дозволити дивитися президенту просто у вухо".
Перепало і попередньому президенту Петрові Порошенку, Юлії Тимошенко, мерові Києва Володимиру Кличку.
"Я злітав би на Балі, кажуть, там добре", - каже Євген Кошовий у ролі Кличка.
"Хлопці, Мальдіви, які Балі? Ви ж багаті люди, можете собі й Одесу дозволити", - жартує у відповідь Юрій Великий в образі Зеленського.
"Нинішній президент взагалі не "по дівчатках". Він зараз в основному "по митниках", поліції, таке інше", - жартують у шоу пізніше.
"Я коли хвилююся, то починаю жартувати. Ні, не як у "Кварталі". Там я спочатку жартував, потім хвилювався", - говорить пародист Зеленського в скетчі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель
Нагадаємо, чинний президент України Володимир Зеленський аж до другого туру вибору знімався в концертах власної студії "Квартал 95". Після інавгурації голова держави також виходив на сцену проекту "Ліга сміху", щоб привітати глядачів і передати право вести програму своєму колезі Євгенові Кошовому.
26 липня Зеленський приїжджав до Одеси з неофіційним візитом на концерт "Ліги сміху".
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