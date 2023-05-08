9 травня Україна відзначатиме День Європи – указ Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про те, що 9 травня Україна відзначатиме День Європи.

Відповідний документ №266/2023 оприлюднено на сайті президента.

"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу", – йдеться в указі.

Документом передбачено втрату чинності попереднього Указу президента від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи".