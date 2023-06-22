$ 500 млн отримає Україна від Світового Банку

Світовий банк став одним із лідерів у мобілізації ресурсів для допомоги України після початку повномасштабної війни.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у межах конференції з питань відновлення України в Лондоні, йдеться на сайті уряду.

"Сьогодні ми підписали чергову Угоду про залучення фінансування в $500 млн від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму $1,76 млрд.", - заявив глава уряду.

За його словами, кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Денис Шмигаль подякував партнерам за цей крок солідарності.