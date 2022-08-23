А Україні заблокувала криптогаманець, на який збирали гроші для армії Росії

Служба безпеки України заявила, що їй разом із поліцією вдалося заблокувати криптогаманець громадянина РФ, на який той збирав гроші для придбання військового спорядження для потреб окупаційних військ. На момент блокування на рахунку було понад 800 000 грн в еквіваленті.

Фото: СБУ

Про це повідомляється на сайті СБУ. На криптовалюту накладено арешт, СБУ буде шукати способи вивести її в українську юрисдикцію. Імені "волонтера" СБУ не вказує, але повідомлення ілюстроване скриншотами з Telegram-каналу російського бізнесмена Владислава Лобаєва, засновника збройової компанії Lobaev Arms. "Від початку широкомасштабного вторгнення РФ "волонтер" просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів", – заявили в СБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

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