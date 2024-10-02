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ABBYY звільнила всіх співробітників з росії

02 жовтня 2024, 13:04
ABBYY звільнила всіх співробітників з росії
Фото: gettyimages.com
з росії компанія вийшла ще в 2022 році.

IT-компанія ABBYY зі США звільнила своїх співробітників, які мають російське громадянство, зі своїх офісів у Сербії, Угорщині і на Кіпрі.

Про це повідомляється зі слів співробітників, передає Радіо Свобода.

"В неділю ввечері у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде - відключено чат, Mandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що "ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі", щось про трансформацію та поділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури", - сказав звільнений співробітник ABBYY.

Він додав, що звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює, але "що з ними буде далі - незрозуміло".

Разом з тим, екс співробітник припускає, що компанія прийняла відповідне рішення, оскільки їх клієнти - великі американські компанії, і вони працювали з їхніми документами: 

"Мабуть, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни. Але це моє припущення".

Американська компанія ABBYY була заснована у 1989 році уродженцем Єревана, випускником Московського фізико-технологічного інституту Давидом Яном. Тепер штаб-квартира компанії розташовується у США.

Компанія розробляє софт для розпізнавання тексту. 2022 року ABBYY пішла з рф.

 
РосіяросіяниABBYY

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