Abrams в Україні будуть не скоро — Кірбі

Американські танки будуть передані Україні ще не скоро, на це можуть піти місяці, а дискусія про літаки поки не на часі

Розповів речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Пише німецька газета Tagesspiegel.

“Постачання танків Abrams відбувається за іншим графіком, ніж Leopard, тому що ми закуповуємо нові танки для України. Це займе багато місяців”, - сказав Кірбі.

Щодо перспективи передачі Україні літаків, Кірбі зауважив, що з точки зору Вашингтона, дискусію про F-16 потрібно провести іншим разом. Наразі варто зосередитись на танках, артилерії, боєприпасах та зенітних системах. Саме їх союзники в першу чергу доставляють в Україну.

Американський політик заявив, що союзники, зокрема США, працюють у тісному контакті з українцями та щодня обговорюють з ними те, чого ЗСУ потребують у найближчі тижні та місяці. Він також повторив анонс про ще один пакет військової допомоги США Україні найближчим часом.

І наголосив на тому, що не можна втрачати час, але треба зробити так, щоб Україна була здатна не тільки захищатися від нових атак, а й атакувати сама. Саме для цього відбувається навчання українських військових за межами України.

“З огляду на те, що ми всі разом маємо зробити, щоб підтримати Україну на полі бою, наступні кілька місяців будуть вирішальними. Ми виходимо з того, що росіяни проводитимуть нові атаки, і українці теж цього хотітимуть. Ми повинні подбати про те, щоб вони могли бути успішними”, - сказав речник Ради національної безпеки США.

І це буде у фокусі сьогоднішньої розмови президента США Джо Байдена з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Вашингтоні, додав Кірбі і подякував Німеччині за те, що вона суттєво посилила допомогу. Внесок Німеччини може принести велику користь українцям на полі бою, зауважив американець.

Кірбі не став спекулювати навколо дискусії щодо танків, яка спалахнула після того, як радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю, що німці поставили умовою передачі Leopard погодження американцями передачі Abrams. У Берліні це заперечують.

“Ми разом з німцями ухвалили це рішення. Президент хотів, щоб ми працювали разом, щоб дати Україні необхідний танковий потенціал – і танки Leopard будуть справді важливими, тому що це дуже хороші танки. Для президента справді дуже важлива союзницька єдність. Тому йому не було важко працювати з канцлером Шольцом над цим рішенням”, - додав лише Кірбі.