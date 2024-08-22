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Абсолютна більшість українців пишаються своїм громадянством – результат опитування

22 серпня 2024, 13:13
Абсолютна більшість українців пишаються своїм громадянством – результат опитування
Фото: infokava.com
Також абсолютна більшість респондентів хоче будувати своє майбутнє життя в Україні(86%).
Абсолютна більшість українців (88%) пишаються своїм громадянством.
 
Про це свідчать результати опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. 
 
Вже  третій рік поспіль гордість за своє громадянство перебуває на майже однаково високому рівні (2022 р. – 90,5%, 2023 р. – 88,5%, 2024 р. – 88%), що є найвищими показниками за  роки соціологічного моніторингу. Такий рівень гордості присутній серед  представників усіх вікових груп.
 
У регіональному розрізі найвищі показники тих, хто пишається своїм громадянством, зафіксовано у  Західному (93%), Центральному (87%) та Південному (87%) макрорегіонах, дещо менші таких – на Сході України (84%). Однак саме на Сході кількість тих, хто пишається своїм громадянством, зросла з 2022 року з 76%  до 84%. 
 
Матеріальне становище суттєво не впливає на відчуття гордості за своє громадянство. Щоправда, якщо серед найбільш нужденної частини населення ним пишаються 86%, то  серед заможної  – цей показник дещо вищий, ніж у середньому по країні (94%).
 
Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався  сьогодні, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність.
 
Абсолютна більшість респондентів хоче будувати своє майбутнє життя в Україні  (86%), причому основна частка серед них демонструє однозначну налаштованість залишатися в Україні (59%).
 
Таке бажання превалює серед людей  з різним рівнем достатку і в усіх вікових групах.  Втім,  з віком  налаштованість залишатися в Україні зростає. Так, якщо серед молоді  будувати майбутнє в Україні хочуть 74%, серед респондентів 30–39 років – вже 81%, 40–49 років – 87%, 50–59 років – 90%,  і серед найстаршої групи – 93%.
 
Близько 50% українців вважають, що за роки незалежності України відбулося скільки позитивного, стільки й негативного.Така тенденція характерна для всіх макрорегіонів. При цьому  кожен четвертий  (25%) вважає, що  позитиву було більше, тоді як для   17%  переважав негатив.
 
Серед почуттів, які   респонденти відчувають стосовно майбутнього України, однозначно превалює надія (61%), за нею йдуть – тривога (40%)  та  оптимізм (33,5%). 
 
Абсолютна більшість українців (71%) з початку повномасштабного вторгнення  долучалася  до волонтерської допомоги армії, тимчасово переміщеним особам або людям, які постраждали від війни. Так, 34% допомагали фінансово, 15% –  надавали посильну фізичну допомогу і ще 22%  допомагали і фізично, і грошима. Примітно, що частка тих, хто допомагав грошима,  приблизно однакова серед людей різного віку (34-35%).  Водночас 17% людей не допомагали і не планують цього  робити.
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