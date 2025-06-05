"Абсолютно хворі істоти": Зеленський про удар росіян по будівлі Херсонської ОДА

росіяни цілеспрямовано атакували будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Агресор намагається зруйнувати життя в мирних містах.

Глава держави нагадав, що окупанти двічі за день вдарили по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.

"Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти", - підкреслив він.

Зеленський додав, що для того, щоб змусити росію перестати руйнувати і вбивати, потрібна сила.

"І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", - звернув увагу він.

Президент подякував усім у світі, хто допомагає змінити ситуацію та наблизити досягнення реальної безпеки для українців.