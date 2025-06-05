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"Абсолютно хворі істоти": Зеленський про удар росіян по будівлі Херсонської ОДА

05 червня 2025, 18:11
окупанти двічі за день вдарили по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації
росіяни цілеспрямовано атакували будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Агресор намагається зруйнувати життя в мирних містах.
 
Про це повідомляє  в Telegram президент України Володимир Зеленський.
 
Глава держави нагадав, що окупанти двічі за день вдарили по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.
 
"Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти", - підкреслив він.
 
Зеленський додав, що для того, щоб змусити росію перестати руйнувати і вбивати, потрібна сила.
 
"І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", - звернув увагу він.
 
Президент подякував усім у світі, хто допомагає змінити ситуацію та наблизити досягнення реальної безпеки для українців.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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