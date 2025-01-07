Адміністрація Байдена анонсує значну військову допомогу Україні перед інавгурацією Трампа – AP

Пакет допомоги стане фінальним від команди Байдена.

У четвер, 9 січня, адміністрація чинного президента США Джо Байдена має намір оголосити про масштабний пакет воєнної допомоги Україні.

Про це пише Associated Press із посиланням на двох високопосадовців Пентагону.

Про пакет, що стане останнім від імені президента-демократа, який залишає посаду, оголосить міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Німеччини, де має відбутися засідання Контактної групи з питань оборони України в рамках формату Рамштайн.

Джерела не назвали точної вартості пакету, проте наголосили, що він буде “суттєвим”. Разом із тим, він не вичерпає приблизно $4 мільярди, які залишилися в рамках схваленого Конгресом фінансування для України.

Співрозмовник додав, що пакет буде сформований з наявних запасів, щоб доставити більшу частину обіцяної зброї Україні до моменту, коли Трамп складе присягу.

Представники Пентагону під час брифінгу заявили, що ймовірно, невикористаними залишаться “понад пара мільярдів доларів”, які Україні зможе надати нова команда Трампа, якщо вона захоче це зробити.