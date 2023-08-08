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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена готує запит на додаткове фінансування для України – CNN

08 серпня 2023, 07:57
Адміністрація Байдена готує запит на додаткове фінансування для України – CNN
Фото: Укрінформ
Кошти, ймовірно, будуть закладені у майбутньому бюджеті.

Адміністрація Байдена працює над запитом на додаткове фінансування для України, який, ймовірно, буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені, заявив у понеділок начальник відділу закупівель армії Даг Буш.

Про це повідомляє CNN.

За словами Буша, проєкт має надійти на розгляд Конгресу цієї осені.

"Деталі ще мають бути визначені Управлінням бюджету. Але я думаю, що ми матимемо дуже вагомі аргументи і, сподіваюся, заручимося підтримкою Конгресу для продовження фінансування, зокрема для збільшення виробництва боєприпасів і придбання боєприпасів для підтримки України", – повідомив він.

Раніше повідомлялось, що Білий дім не планує просити Конгрес про фінансування нової допомоги Україні  до кінця фінансового року наприкінці вересня. У свою чергу, деякі з чиновників адміністрації, законодавці та члени Конгресу побоювались, що кошти можуть закінчитися до середини літа.

Втім, браку фінансування, схоже, наразі немає. Головним чином через те, що Пентагон раніше переоцінив суму, яку він запланував витратити на зброю для України, на 6,2 мільярда доларів.

У грудні Конгрес схвалив запит адміністрації на додаткові 48 мільярдів доларів для допомоги в озброєнні України та боротьбі з пандемією Covid-19, 36 мільярдів з цієї суми було виділено спеціально для України. Торік адміністрація чотири рази запитувала додаткове фінансування, щоб допомогти Україні: у березні, травні, вересні та грудні.

СШАфінансова допомогавійна в Україні

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