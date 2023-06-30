Адміністрація Байдена незабаром може схвалити відправку в Україну касетних боєприпасів – CNN

Дехто з американських чиновників переконаний, що касетні боєприпаси значно вплинуть на ситуацію на фронті.

Адміністрація американського президента Джо Байдена наполегливо розглядає можливість передачі Україні касетних боєприпасів.

Про це пише СNN з посиланням на кількох осіб, обізнаних із цим питанням.

Вказано, що рішення Білого дому очікується незабаром. У разі його прийняття, касетні боєприпаси можуть включити в пакет військової допомоги, який США планують надати Україні наступного місяця.

"Це, безсумнівно, матиме значний вплив на поле бою", – сказав американський чиновник.

За даним ЗМІ, зміна умов бойових дій в Україні за останні два тижні спонукала США відновити та серйозно розглянути постачання касетних боєприпасів.

Україна просить США про надання DPICM з минулого року, але ця ідея зустріла опір через міжнародний договір, який забороняє передачу, використання і накопичення цієї зброї.

США, Україна і росія не є підписантами цього договору, але понад 100 країн підписали його, в тому числі багато союзників США.

DPICM – це боєголовки класу "земля-земля", які вибухають і розсіюють кілька невеликих боєприпасів або бомб на великих площах, спричиняючи більш масштабні руйнування, ніж одиночні постріли.

США розробили касетні боєприпаси під час холодної війни і згодом накопичили велику кількість таких боєприпасів, багато з яких зараз наближаються до кінця свого терміну зберігання.

Боєприпасами DPICM можна стріляти з артилерійських систем, які США вже надали Україні.