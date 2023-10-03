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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена поспішає запевнити союзників у допомозі Україні – ЗМІ

03 жовтня 2023, 12:23
Адміністрація Байдена поспішає запевнити союзників у допомозі Україні – ЗМІ
Адміністрація Байдена "щосили" намагається переконати союзників США в тому, що військова допомога Україні продовжуватиметься.

Президент США Джо Байден проведе телефонну конференцію з лідерами країн G7 та ЄС. Мета - донести до союзників тезу про те, що Вашингтон і надалі допомагатиме Києву в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє Axios.

Як пише видання, адміністрація Байдена "щосили" намагається переконати союзників США в тому, що військова допомога Україні продовжуватиметься, незважаючи на зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти неї.

"Роз'яснювальна робота продовжиться у вівторок, оскільки Байден та держсекретар Ентоні Блінкен планують зателефонувати кільком своїм колегам у Європі. Байден планує провести телеконференцію з лідерами країн G7 та низкою інших європейських союзників", - йдеться у статті.

Зокрема, один європейський дипломат сказав Axios, що команда Байдена планує повідомити союзників, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволяє продовжувати військову допомогу Україні. Зокрема, конференцію буде "спрямовано на послаблення побоювань, що протидія Республіканській партії допомоги може дати путіну попутний вітер у його прагненні захопити владу в Україні взимку".

Проблема з подальшою допомогою США Україні виникла після того, як ультраправі республіканці почали блокувати прийняття бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати. Дійшло до того, що уряду США загрожував так званий "шатдаун" - припинення роботи. Зокрема, вони виступали проти додаткової допомоги Україні.

війнаБайденпідтримка України

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