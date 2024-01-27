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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки Києва – WP

27 січня 2024, 11:08
Адміністрація Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки Києва – WP
Ці плани не передбачають значних успіхів Києва на полі бою у 2024 році.

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нову стратегію підтримки України, яка зменшить акцент на звільненні тимчасово окупованих територій і зосередиться на допомозі Києву відбити нові наступи військ рф, рухаючись до довгострокової мети — зміцнення українських збройних сил та економіки.

Про це повідомляє WP.

Цей план різко відрізняється від того, що було минулого року, коли США і їхні союзники спрямували сили на навчання українських військових та надання сучасного обладнання, сподіваючись, що це допоможе швидко відтіснити російські війська, які окупували східну і південну частину України. Однак українські військові зіштовхнулися з добре укріпленими російськими мінними полями і траншеями на передовій.

План різко відрізняється від того, що було торік, коли Сполучені Штати Америки та союзники спрямували тренерів і сучасне обладнання, сподіваючись, що це допоможе швидко відтіснити російські війська. 

Наразі ідея полягає в тому, щоб Україна утримувала свої позиції на полі бої, але стала набагато сильнішою до кінця 2024 року. 

Плани США є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують Україну, обіцяючи їй довгострокову безпекову та економічну підтримку - як з огляду на необхідність, враховуючи "невтішні результати минулорічного контрнаступу і переконання, що аналогічні зусилля цього року, ймовірно, принесуть такий самий результат, так і як демонстрація непохитної рішучості диктатору росії владіміру путіну".

Кожна сторона готує документ, в якому викладені її конкретні зобов'язання на період до десяти років у майбутньому. Як приклад WP нагадало про угоду між Британією та Україною, яка передбачає внесок у "морську безпеку, повітряний простір, протиповітряну оборону, артилерію і бронетехніку", а також фіскальну підтримку і доступ до її фінансового сектору. Також очікується, що наступна угода буде підписана з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

"Цієї весни адміністрація сподівається оприлюднити свої власні 10-річні зобов'язання, над якими зараз працює Державний департамент з благословення Білого дому - за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 61 мільярд доларів буде схвалений непоступливим Конгресом", - пише видання. 

Як розповіли американські чиновники, документ гарантуватиме: 

  • підтримку короткострокових військових операцій;
  • розбудову майбутніх українських Збройних сил, здатних стримувати російську агресію;
  • міститиме конкретні обіцянки та програми, які допоможуть захистити, відновити та розширити промислову та експортну базу України;
  • обіцянки, які сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інституції.
  • Зокрема очікується, що допомога стане перспективною навіть, якщо Дональд Трамп виграє свою кампанію з переобрання на другий термін.
  • Водночас зазначається, що стратегія не полягатиме лише в "побудові оборонних окопів". 
  • Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втрачатиме територій, а Київ зосередитися на тактиці, в якій його війська останнім часом досягли більшого успіху:
  • обстріли на великі відстані, зокрема французькими крилатими ракетами;
  • стримування Чорноморського флоту росії для захисту морського транзиту з українських портів;
  • зв'язування російських сил у Криму за допомогою ракетних ударів і диверсійних спецоперацій.

Американські політики очікують врешті-решт переговорів між Україною та росію, втім, не сподіваються, що путін буде налаштований на діалог цього року, оскільки розраховує на перемогу Трампа в майбутніх президентських виборах й зменшення допомоги Україні. 

"Трамп, який давно заявляє про особливі відносини з путіним, кілька місяців тому сказав, що якщо він повернеться в Білий дім, то "вирішить цю війну за один день, за 24 години". У телевізійному інтерв'ю минулого тижня Зеленський назвав цю заяву "дуже небезпечною" і запросив Трампа до Києва, щоб поділитися будь-яким планом, який той може мати", - додає WP.

СШАдопомога Україні

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