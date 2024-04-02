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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена розглядає можливість передачі зброї Ізраїлю на $18 млрд – Reuters

02 квітня 2024, 08:42
Адміністрація Байдена розглядає можливість передачі зброї Ізраїлю на $18 млрд – Reuters
У США поки не схвалили передачу озброєння.

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи варто продовжувати реалізацію великого пакета постачання зброї Ізраїлю на 18 мільярдів доларів, який включатиме десятки літаків F-15 і боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters.

Продаж 25 літаків F-15 від Boeing розглядався, оскільки Сполучені Штати отримали офіційний запит від Ізраїлю у січні 2023 року, повідомили джерела агентства.

За їхньою інформацією, прискорення доставки літаків було одним із головних запитів міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, який минулого тижня відвідав Вашингтон.

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол 30 січня дав зелене світло на продаж.

Обговорення запиту по F-15 між адміністрацією Байдена та Конгресом уже відбулося, але деякі з чотирьох офісів, які мають підписувати будь-які передачі зброї, ще не зробили цього.

Законодавство США вимагає, щоб Конгрес отримував повідомлення про великі іноземні угоди щодо продажу військової техніки, а неофіційний процес розгляду дозволяє лідерам комітетів перевіряти такі угоди перед офіційним повідомленням Конгресу.

Пакет включає велику кількість літаків F-15, авіаційних боєприпасів та низку допоміжних послуг, зокрема навчання, технічне обслуговування та багаторічну підтримку підрядників протягом життєвого циклу літака, який зазвичай триває до двох десятиліть.

Інше джерело агентства повідомило, що адміністрація Байдена висловила підтримку Ізраїлю щодо його запиту F-15.

Останнім часом між США та Ізраїлем точиться дискусія шодо запланованої Цахалом операції проти Хамас у місті Рафах на півдні Сектору Газа.

Армія Ізраїлю планує розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху Хамас.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські військові готуються вивести більше мільйона палестинських цивільних осіб з Рафаха.

Зараз ізраїльські війська домінують у північній частині Гази. Одна з вимог Хамас полягає в тому, щоб цивільним особам і бойовикам дозволили повернутися в їхні будинки на півночі. Нетаньяху сказав, що це не може бути прийнято через "значні наслідки для безпеки", які він відмовився перераховувати.

Він повідомив, що США мають ідеї щодо надання допомоги мирним жителям Рафаха та обмеження втрат, і він готовий їх вислухати.

ХАМАСІзраїльозброєнняБайден США

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