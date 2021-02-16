Адміністрація Байдена розпочала переговори з ФРН щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ
За даними співрозмовника газети, у рамках переговорів обговорюються "загрози санкцій щодо компаній, залучених до будівництва "Північного потоку-2", передає "Інтерфакс-Україна".
Видання нагадує, що у вівторок у адміністрації президента США Джо Байдена настає крайній термін, щоб оголосити список компаній, які, на її думку, порушують закони США, спрямовані на зупинку проекту "Північний потік-2". Ці компанії можуть стати потенційними об'єктами санкцій США.
При цьому, за даними WSJ, США можуть відмовитися від впровадження санкцій відповідно до національних інтересів.
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено більше ніж на 90%. Роботи поновилися на початку лютого, через понад рік після призупинення через заперечення колишньої адміністрації США.
Раніше у лютому представник держдепу США Нед Прайс заявив, що впровадження санкцій - лише один із способів впливу на ситуацію навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Він пояснив, що США можуть також обговорювати тему газопроводу з союзниками та партнерами, а також переконувати їх, що "Північний потік-2" є невигідним для них проектом.
Прайс наголосив, що адміністрація США "стежитиме за процесом будівництва та сертифікації" та вирішуватиме, чи потрібні ще санкції.
Представник держдепартаменту нагадав, що американська адміністрація не вважає "Північний потік-2" вигідним для Європи проектом. Крім того, на думку держдепу, цей газопровід став би ударом для України.
Нагадаємо, що Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії можуть завершити до кінця квітня
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі