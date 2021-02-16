Адміністрація Байдена розпочала переговори з ФРН щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ

Адміністрація США розпочала переговори з Берліном щодо ситуації навколо проекту "Північний потік-2", повідомляє у вівторок видання Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого представника Німеччини, ознайомленого з цією темою.

За даними співрозмовника газети, у рамках переговорів обговорюються "загрози санкцій щодо компаній, залучених до будівництва "Північного потоку-2", передає "Інтерфакс-Україна".

Видання нагадує, що у вівторок у адміністрації президента США Джо Байдена настає крайній термін, щоб оголосити список компаній, які, на її думку, порушують закони США, спрямовані на зупинку проекту "Північний потік-2". Ці компанії можуть стати потенційними об'єктами санкцій США.

При цьому, за даними WSJ, США можуть відмовитися від впровадження санкцій відповідно до національних інтересів.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено більше ніж на 90%. Роботи поновилися на початку лютого, через понад рік після призупинення через заперечення колишньої адміністрації США.

Раніше у лютому представник держдепу США Нед Прайс заявив, що впровадження санкцій - лише один із способів впливу на ситуацію навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Він пояснив, що США можуть також обговорювати тему газопроводу з союзниками та партнерами, а також переконувати їх, що "Північний потік-2" є невигідним для них проектом.

Прайс наголосив, що адміністрація США "стежитиме за процесом будівництва та сертифікації" та вирішуватиме, чи потрібні ще санкції.

Представник держдепартаменту нагадав, що американська адміністрація не вважає "Північний потік-2" вигідним для Європи проектом. Крім того, на думку держдепу, цей газопровід став би ударом для України.

Нагадаємо, що Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії можуть завершити до кінця квітня