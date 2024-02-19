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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена схиляється до постачання Україні ракет великої дальності – NBC

19 лютого 2024, 15:07
Адміністрація Байдена схиляється до постачання Україні ракет великої дальності – NBC
джерело eadaily
За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

Про це повідомляє NBC News.

Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, але досі вони постачали тільки старі ATACMS середньої дальності. Тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети, сказали чиновники. Це дасть змогу Україні завдавати ударів далі в межах контрольованого росією Кримського півострова.

Представники оборонного відомства заявили виданню, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, оплачених за рахунок цих коштів.

У США також є боєприпаси та артилерія, готові до негайного відправлення в Україну, якщо фінансування буде схвалено, додали чиновники.

Торік президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад $100 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів з охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

СШАдопомога Україніatacms

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