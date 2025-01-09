Адміністрація Байдена введе додаткові санкції проти москви до приходу Трампа

Він запровадить їх в рамках заходів зі зміцнення військових можливостей Києва до вступу Дональда Трампа на посаду.

Американський президент Джо Байден вже цього тижня оголосить про нові санкції, які спрямовані проти економіки кремля.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Наразі немає деталей щодо санкцій, які Байден введе в останні дні свого правління, проте помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони готують.

Кроки робляться на черезе те, що адміністрація Байдена готує нову військову допомогу Україні в розмірі 500 млн доларів, яка має включати ракети ППО, боєприпаси класу "повітря-земля" і допоміжне обладнання для винищувачів F-16, сказав американський чиновник.

Повернення Трампа до Білого дому 20 січня створило розмови про дипломатичне врегулювання, яке покладе край вторгненню росії, але також викликало в Україні побоювання, що швидкий мир може обійтися дорого.

Радники Трампа наводять пропозиції про припинення війни, які фактично можуть призвести до передачі великої території країни росії в осяжному майбутньому.

У Байдена кажуть, що хочуть поставити Києву в найвигідніше становище на полі бою, щоб отримати важелі впливу для можливих переговорів з рф вже цього року.

За словами американських політиків, більшу частину зброї і боєприпасів, які обіцяли Україні, доставили. Проте є частина, яка ще в дорозі. Важливі запаси боєприпасів України зараз у хорошому стані.

Уряд президента України Володимира Зеленського наполягає на більшій підтримці озброєннями, ніж Байден був готовий дати, однак зрештою зробив, що призвело до напружених приватних зустрічей за такими темами, як танки Abrams, винищувачі F-16 і ракетні системи ATACMS більшої дальності.

Американський чиновник каже, що жоден із цих кроків не приніс Україні серйозних результатів на полі бою.

За словами чиновника зі США, Україні можуть знадобитися безпекові зобов'язання, включно з потенційним членством у НАТО, аби відбити майбутній російський напад після мирних переговорів.

Американські військові чиновники вивчають північнокорейські операції у війні, щоб оцінити, як вони можуть впоратися із конфліктами в Азії.

Можливо, тисячі північнокорейських солдатів підтримують росіян у війні з Україною, тому ймовірно, США введуть санкції проти більшої кількості китайських компаній за їхні спроби підтримати росію.