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Адміністрація президента США планує заборонити нові версії ШІ для Китаю – Reuters

08 травня 2024, 16:31
Адміністрація президента США планує заборонити нові версії ШІ для Китаю – Reuters
Фото: з вільного доступу
США розглядає запровадження порогу обчислювальної потужності для компаній-розробників ШІ.

Міністерство торгівлі США розглядає нові регуляторні заходи щодо обмеження експорту пропрієтарних або закритих моделей штучного інтелекту (ШІ) до Китаю, чиє програмне забезпечення та дані, на яких воно навчається, тримаються в таємниці.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Такі дії доповнюватимуть низку заходів, вжитих протягом останніх двох років, щоб повністю заблокувати експорт  чіпів штучного інтелекту до Китаю для сповільнення розвитку Пекіном передових технологій для військових цілей. 

Зараз ніщо не зупиняє американських гігантів штучного інтелекту, таких як Microsoft, OpenAI, Alphabet, які розробили одні з найпотужніших моделей ШІ з закритим вихідним кодом, продавати їх будь-кому в світі без нагляду.

Урядові та приватні дослідники занепокоєні тим, що противники США можуть використовувати ці моделі, які видобувають величезні обсяги тексту та зображень для узагальнення інформації та створення контенту, для проведення агресивних кібератак або навіть створення потужної біологічної зброї.

Джерела повідомили, що для розробки контролю над експортом моделей штучного інтелекту США можуть застосувати порогове значення, яке міститься в розпорядженні про штучний інтелект, виданому в жовтні минулого року, яке базується на кількості обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі. Коли цей рівень досягається, розробник повинен повідомити про свої плани розробки моделі ШІ та надати результати тестування Міністерству торгівлі.

За інформацією джерел, цей поріг обчислювальної потужності може стати основою для визначення того, які моделі ШІ підлягатимуть експортним обмеженням.

Такі дії, ймовірно, обмежать експорт лише моделей, які ще не випущені, оскільки вважається, що жодна з них ще не досягла порогу потужності, хоча компанія Gemini Ultra вважається близькою до цього.

Той факт, що адміністрація Байдена розглядає обмеження, показує, що уряд США прагне усунути прогалини у своїх зусиллях перешкодити розвитку технологій Китаю щодо ШІ, незважаючи на те, що це схоже на жорсткий режим регулювання технологій.

Китайвійна в УкраїніШІзаборона продукціїросія-агресор

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