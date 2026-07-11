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Адміністрація Трампа дедалі песимістичніше оцінює шанси на ядерну угоду з Іраном – WSJ

11 липня 2026, 12:58
Адміністрація Трампа дедалі песимістичніше оцінює шанси на ядерну угоду з Іраном – WSJ
з вільних джерел
Такий песимізм виник після кількох днів обміну ударами через Ормузьку протоку.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що укладення ядерної угоди з Іраном стає дедалі менш імовірним.

Про це пише WSJ з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Такий песимізм виник після кількох днів обміну ударами через Ормузьку протоку. США хочуть, щоб Іран опублікував заяву, в якій підтвердить відкриття протоки та пообіцяє припинити обстріли суден. Один із чиновників натякнув, що якщо така обіцянка не буде надана до суботи, це матиме серйозні наслідки. "Вони щодня порушують угоду, брешуть, вбивають людей. За нашою угодою вони ніколи не створили б ядерну зброю. Але я не знаю, чи буде в нас ця угода", – заявляв Трамп журналістам 8 липня.

Серед варіантів подальших дій – відновлення війни для завадження Ірану отримати ядерну зброю, підписання угоди, яка не відповідатиме вимогам Трампа, або відмова від конфлікту, що залишить під питанням контроль над Ормузькою протокою.

За словами посадовців, ядерна угода не може бути укладена, якщо Іран не передасть США контроль над похованими під землею запасами збагаченого урану. Один із чиновників зазначив, що Іран повідомив США про помилковість обстрілу торговельних суден і закликав до продовження переговорів.

Тим часом США цього тижня скасували послаблення санкцій щодо іранської нафти та запровадили санкції проти впливового іранського бізнесмена Алі Ансарі. Іран, за даними CNN та Інституту науки та міжнародної безпеки, ймовірно, намагається відновити свої ядерні об'єкти після американсько-ізраїльських ударів.

СШАІранядерна угода

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