Адміністрація Трампа дозволила держслужбовцям ігнорувати "ультиматум" Маска – ЗМІ

22 лютого мільярдер дав держслужбовцям США 48 годин, щоб відзвітувати про роботу за минулий тиждень, пригрозивши звільненням.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила керівникам федеральних агентств, що ті можуть ігнорувати публічну “директиву” очільника Департаменту урядової ефективності (DOGE) мільярдера Ілона Маска про звільнення працівників, які не надішлють стислий звіт про свою роботу за минулий тиждень. Це, схоже, демонструє певну розбіжність поглядів адміністрації та мільярдера, який використовує свої широкі повноваження, працюючи над скороченням кількості федеральних службовців у країні.

Про це пише WP.

За словами одного зі співрозмовників видання, який говорив на умовах анонімності, 24 лютого, в телефонній розмові керівникам кадрових служб агентств повідомили цю новину з Офісу управління персоналом (OPM).

Інше джерело розповіло, що OPM розглядає варіант щотижневих звітів для урядових департаментів, але відомство поки не знає, що робити з електронними листами співробітників, які вже відповіли на перший лист, ініційований Маском, і наразі не планує їх аналізувати.

Сам Трамп у понеділок припустив, що тих, хто не відповів на листа, все одно можуть звільнити, а Маск написав, що таким працівникам буде надано “ще один шанс” відповісти перед можливим звільненням. У записці OPM йдеться, що працівники повинні відповісти на відповідний запит, але також дається можливість винятків для деяких співробітників, про причини яких має бути повідомлено.

“Рішення про те, які дії будуть вжиті, приймається керівництвом агентства”, - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 22 лютого, Маск опублікував у соцмережі X допис про те, що федеральні службовці отримають електронного листа з проханням надати опис своєї роботи за минулий тиждень, та попередив, що відсутність відповіді на запит до 23:59 понеділка, 24 лютого, розглядатиметься як звільнення.

Невдовзі після цього відповідний електронний лист від OPM, який повторював цей запит, але без погрози звільненням, отримали мільйони держслужбовців, включаючи федеральних суддів і працівників законодавчої гілки влади, що викликало плутанину, зокрема, для тих співробітників, які не можуть розголошувати конфіденційну інформацію про свою роботу.

Несподіваний дозвіл від адміністрації президента не виконувати “директиву” Маска відобразив ступінь занепокоєння навіть серед високопоставлених чиновників Трампа щодо масштабу й амбіцій зусиль мільярдера з “реформування” федерального уряду, які вже призвели до порушення деяких урядових функцій.

Хоча керівникам відомств дали право на власний розсуд вирішувати те, чи повинні їхні співробітники відповідати на електронний лист OPM з проханням про звіт, деякі відомства не продемонстрували наміри відкинути директиву Маска, залишивши таким чином відкритою можливість звільнення певних федеральних службовців, якщо ті не виконають вимогу.