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ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа готує депортацію тисяч мігрантів із Гаїті

28 червня 2025, 13:01
Адміністрація Трампа готує депортацію тисяч мігрантів із Гаїті
MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES
Правозахисні організації, у свою чергу, наголошують, що гуманітарна ситуація у країні залишається критичною.

Сполучені Штати завершують міграційні програми для країн, що перебувають у кризі. Громадяни Гаїті можуть бути депортовані вже восени.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про припинення дії тимчасового захисту від депортації (Temporary Protected Status, TPS) для громадян Гаїті.

Міністр національної безпеки Крісті Ноем припинить дію TPS для приблизно 521 тисячі гаїтян з 2 вересня 2025 року. Раніше цього року вона вже скоротила термін дії програми, а також оголосила про завершення TPS для близько 350 тисяч венесуельців та кількох тисяч громадян Афганістану і Камеруну.

У Міністерстві зазначили, що наразі умови в Гаїті дозволяють громадянам безпечно повертатися додому, однак не уточнили, які саме фактори свідчать про покращення ситуації.

Правозахисні організації, у свою чергу, наголошують, що гуманітарна ситуація у країні залишається критичною. У Гаїті з 2016 року не проводилися загальнонаціональні вибори, а столиця Порт-о-Пренс перебуває під фактичним контролем збройних угруповань.

Попри це, адміністрація Трампа призупинила раніше обіцяне фінансування для підтримки місії ООН у Гаїті.

Зазначимо, що рішення щодо громадян Гаїті ухвалене на тлі посилення імміграційної політики адміністрації Трампа, спрямованої на обмеження як нелегальної, так і легальної міграції до США.

Верховний суд США 19 травня дозволив адміністрації скасувати дію TPS для громадян Венесуели, а 30 травня ухвалив окреме рішення, яким надав право негайно припинити інший гуманітарний статус - умовне звільнення (parole) - для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

TPS - гуманітарна програма, запроваджена Конгресом США у 1990 році. Вона надає тимчасовий захист особам з країн, що постраждали від стихійних лих, збройних конфліктів або інших надзвичайних обставин.

За законодавством США, за два місяці до завершення дії статусу, міністр національної безпеки має ухвалити рішення про його продовження, розширення або припинення.

СШАДональд ТрампмігрантиГаїтідепортація

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