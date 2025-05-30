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ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа готується ліквідувати офіс допомоги афганським біженцям – Bloomberg

30 травня 2025, 08:43
Адміністрація Трампа готується ліквідувати офіс допомоги афганським біженцям – Bloomberg
Фото: defense.gov
Зміни є частиною масштабнішого плану, який передбачає скорочення федерального персоналу в рамках широкої реорганізації уряду США.

Держдепартамент США повідомив Конгрес, що планує закрити офіс, який допомагав переселяти афганських біженців, які допомагали американським військам.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Інформацію про ліквідацію Управління координатора з афганських зусиль із переселення оголосили в листі Конгресу. У ньому викладалися зусилля з реорганізації департаменту. Зазначається, що копія листа потрапила в розпорядження Bloomberg News.

Згідно з документом, функції управління будуть "перерозподілені" в Управління у справах Афганістану. Роль спеціального представника з відновлення Афганістану також буде ліквідовано.

Зміни є частиною масштабнішого плану, який передбачає скорочення федерального персоналу в рамках широкої реорганізації уряду США за програмою підвищення ефективності держуправління за президента Дональда Трампа. Згідно з повідомленням, зміни набудуть чинності до 1 липня. Понад 300 відомств буде реорганізовано "з метою зосередження на ключових цілях зовнішньої політики США і потребах сучасної дипломатії".

"Заплановані зміни також відображають ширші зусилля адміністрації та секретаря з оптимізації функцій уряду, усунення надмірності та підвищення підзвітності", - ідеться в листі.

Видання зазначає, що офіс CARE, створений адміністрацією Байдена після падіння афганського уряду 2021 року, курирує програму переселення Enduring Welcome, яка має двопартійну підтримку в Конгресі. Як республіканські, так і демократичні законодавці написали Трампу лист, у якому закликали не закривати цей офіс.

Також Bloomberg додало, що Трамп прагне різко скоротити міграцію в США. Він уже призупинив фінансування програм із переселення біженців. Це ускладнило приїзд у країну афганцям, які отримали схвалення, але не мають коштів на переїзд.

"Офіс CARE був створений, щоб виправити помилки під час виведення американських військ з Афганістану. Його ліквідація - без публічних пояснень, плану з передачі функцій або підтвердження місії - є глибокою зрадою американських цінностей і даних обіцянок", - заявив Шон ВанДайвер, ветеран і президент некомерційної організації AfghanEvac, яка займається переселенням афганських союзників.

СШАбіженці

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