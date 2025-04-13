Адміністрація Трампа хоче депортувати мільйон мігрантів за рік – WP

Аналітики стверджують, що наявні статистичні дані роблять цю мету нереалістичною

Адміністрація президента США Дональда Трампа ставить собі за мету депортувати цього року рекордну кількість мігрантів - 1 мільйон осіб.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на інформацію нинішніх і колишніх чиновників.

Як зазначає видання, найвище число депортованих мігрантів за рік досі становило понад 400 000 за часів президентства Барака Обами. Однак чиновники зазначають, що представники Трампа не розкривають, як вони підраховують цифри.

"При цьому аналітики кажуть, що наявні статистичні дані роблять цю мету нереалістичною, або навіть зовсім неможливою з огляду на фінансування, рівень укомплектованості персоналом і той факт, що більшість іммігрантів мають право на судове слухання перед висилкою з країни", - пише WP.