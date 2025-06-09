Адміністрація Трампа ігнорує цифрову безпеку – ЗМІ

Трамп нерідко відповідає на дзвінки з невідомих номерів, а його радники та високопосадовці часто користуються особистими смартфонами й незахищеними каналами зв’язку.

Американський президент Дональд Трамп та його адміністрація регулярно порушують базові правила цифрової безпеки, чим створюють серйозні ризики для державної інформації та національної безпеки США.

Про це повідомляють The Wall Street Journal, Bloomberg, Politico.

За інформацією джерел, президент Трамп нерідко відповідає на дзвінки з невідомих номерів, а його радники та високопосадовці часто користуються особистими смартфонами й незахищеними каналами зв’язку для обговорення чутливих державних питань. Це відкриває широке поле для атак телефонних шахраїв і діяльності іноземних розвідок — зокрема китайської та російської.

Попри численні застереження від експертів, директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг нещодавно заявив:

"Президент Трамп — найпрозоріший і найдоступніший президент в історії Америки. Світові лідери, очільники держав, обрані посадовці та бізнес-титани звертаються до нього, бо знають, що Америка знову під керівництвом президента Трампа".

Проте саме така "доступність" в епоху кібершпигунства і гібридних загроз може мати катастрофічні наслідки.

Низка гучних інцидентів останніх місяців підкріплює побоювання:

Signalgate (березень 2025): головного редактора The Atlantic випадково додали до внутрішнього чату в Signal, де радники Трампа обговорювали військові удари по Ємену. Відповідальність за це взяв радник президента Майк Волтц.

Злам месенджера TeleMessage (травень 2025): хакери отримали доступ до захищеної платформи, якою користувалися понад 60 урядовців, включно зі співробітниками Секретної служби, дипломатами та навіть Білим домом. Зловмисники отримали контакти та повідомлення, а компанія Smarsh вимушено припинила роботу додатку.

Імітація посадовця: у травні невідомий зловмисник імітував особу очільниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Протягом кількох тижнів він вів переписку та спілкувався телефоном із сенаторами, губернаторами та бізнесменами.

Міністр оборони в 10 чатах: згідно з WSJ, глава Пентагону Піт Гегсет обговорював секретні плани у принаймні десяти чатах Signal — з особистого смартфона та через незахищений Wi-Fi.

Водночас, за повідомленнями, ситуацію ускладнює кадрова криза: третина співробітників Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) звільнилися. А Департамент ефективності уряду (DOGE), яким раніше опікувався Ілон Маск, впроваджував нові технології без належного тестування. Зокрема, застосування недосконалого штучного інтелекту для аналізу конфіденційних документів призвело до неправильних висновків і можливих витоків.

Крім того, за даними Bloomberg, китайські хакери ще влітку 2023 року проникли в американські телекомунікаційні мережі, отримавши доступ до метаданих дзвінків і повідомлень окремих політиків. У листопаді 2024 року ФБР підтвердило, що уряд Китаю проводить кібершпигунську кампанію, спрямовану на американських державних посадовців.

Фахівці з кібербезпеки попереджають: сучасні інструменти, зокрема голосові клонери, deepfake-технології, підробка номерів та фішинг, ускладнюють виявлення атак. У такому середовищі адміністрація, що нехтує базовими правилами цифрової гігієни, може стати легкою мішенню.

"Цифрова безвідповідальність на найвищому рівні — це подарунок для ворожих розвідок", — каже експерт з національної безпеки Джейсон Грей з Інституту технологічної політики.