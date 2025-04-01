Адміністрація Трампа перегляне фінансування Гарварду на $9 млрд

Остання ескалація проти елітних університетів слідує за нещодавнім припиненням фінансування Колумбійського університету.

Президент США Дональд Трамп розпочав перевірки, які спрямовані на боротьбу з антисемітизмом у Гарвардському університеті.

А це може призвести до заморожування федерального фінансування закладу, повідомляє газета Financial Times.

Видання пише, що фінансування можуть заморозити на суму до 9 млрд доларів.

Міністерство освіти США і два інших відомства заявили в понеділок, що вони розпочали "всебічний огляд федеральних контрактів і грантів Гарвардського університету та його філій" в рамках своєї спільної робочої групи з боротьби з антисемітизмом.

"Нездатність Гарварду захистити студентів у кампусі від антисемітської дискримінації - при цьому просуваючи ідеології, що розколюють суспільство, замість вільного дослідження - поставила його репутацію під серйозну загрозу", – заявила міністерка освіти США Лінда МакМехон.

Також в заяві гнаписано, що перевірка стосуватиметься 256 млн доларів контрактів і 8,7 млрд доларів.

Ще в лютому ми писал, що Маск скоротив витрати Міносвіти США на $900 млн.