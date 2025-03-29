Адміністрація Трампа планує жорсткіші торговельні заходи – WP

Президент заявив, що тарифи є безпрограшним варіантом, який поверне робочі місця у виробництво в США й додасть трильйони до державних доходів.

Адміністрація Трампа готується до серйозної ескалації глобальної торговельної війни. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з цим питанням. Попри заклики союзників на Волл-стріт і Капітолійському пагорбі прийняти більш зважений підхід, Трамп наполягає на масштабних торговельних заходах, спрямованих на реформування економіки США, йдеться в доповіді.

Трамп повідомив своїм радникам, що він хоче продовжувати посилювати торговельні заходи, і в останні дні він повернувся до ідеї універсального тарифу, який би застосовувався до більшості імпортних товарів, незалежно від того, з якої країни вони походять.

Трамп висловив жаль з приводу того, що не запровадив ширші тарифи під час свого першого терміну, і звинуватив радників у тому, що вони переконали його відступити, пише газета, додаючи, що залишається незрозумілим, наскільки серйозно розглядається ідея універсального тарифу.