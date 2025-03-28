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ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа планує звільнити решту співробітників USAID – ЗМІ

28 березня 2025, 21:49
Адміністрація Трампа планує звільнити решту співробітників USAID – ЗМІ
Повідомляється, що співробітникам USAID повідомили — всі посади, не передбачені законодавством США, будуть ліквідовані.

Адміністрація президента США Трампа вживає заходів щодо звільнення решти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє 28 березня Reuters.

Повідомляється, що співробітникам USAID повідомили — всі посади, не передбачені законодавством США, будуть ліквідовані.

Крім того, як повідомляє CNN, Держдеп повідомив Конгрес про намір припинити виконання тих функцій USAID, які не відповідають пріоритетам адміністрації Трампа, а також про передачу певних функцій агентства зовнішньополітичному відомству США до 1 липня.

"Цей крок означає, що майже всі співробітники USAID, які залишилися, втратять роботу в липні та вересні — такі терміни звільнення, зазначені у внутрішній записці, розісланій співробітникам Джеремі Льюїном, співробітником Департаменту ефективності уряду (DOGE) мільярдера Ілона Маска, що займається скороченням робочих місць", — пише Reuters.

Крім того, співробітники USAID дізналися про останні скорочення персоналу агентства зі службової записки Льюїна, з якою ознайомилося видання.

У документі Льюїн повідомив, що всі посади USAID, не передбачені законом, "буде ліквідовано" і що всі співробітники агентства в усьому світі незабаром отримають електронні листи, які повідомлять їх про це рішення. 

Співробітникам обіцяють надати вибір: звільнитися 1 липня або 2 вересня,повідомило Reuters. Також планується, що протягом наступних трьох місяців Держдеп візьме на себе решту "життєво важливих і стратегічних програм допомоги" USAID.

Держсекретар Марко Рубіо на своїй сторінці в X повідомив, що 28 березняДерждепартамент повідомив Конгрес США про свій намір реорганізувати USAID, заявивши, що агентство «давно відхилилося від своєї первісної місії».

"Ми переорієнтуємо наші програми зовнішньої допомоги, щоб вони безпосередньо відповідали тому, що краще для Сполучених Штатів і наших громадян", — підсумував він.

СШАДональд ТрампUSAIDзвільнення

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