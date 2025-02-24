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Адміністрація Трампа почала скорочувати співробітників USAID

24 лютого 2025, 11:11
Адміністрація Трампа почала скорочувати співробітників USAID
Працівникам агентства розіслали email з інформацією про підготовку скорочення
Увесь персонал, найнятий американським Агентством з розвитку міжнародного співробітництва (USAID), за винятком тих, хто виконує критичні функції, є основним керівництвом або відповідальним за спеціально призначені програми, з 23:59 неділі відправлений в адміністративні відпустки. Термін відпусток не вказали. 1600 працівників з місцем роботи у США буде звільнено.
 
Про це йдеться на сайті агентства. 
 
Тим, хто підпаде під скорочення, надішлють персональні листи з інструкцією та інформацією про їхні права. Співробітників, які залишаться працювати, також обіцяли окремо проінформувати.
 
"Для закордонного персоналу USAID передбачає добровільну програму повернення, що фінансується Агентством, та інші переваги. USAID прагне забезпечити безпеку свого персоналу за кордоном. Поки вони не повернуться додому, персонал матиме доступ до систем Агентства, дипломатичних та інших ресурсів", – сказали в агентстві. 
 
Politico пише, що в електронному листі, розісланому співробітникам, йшлося про 2000 звільнених, а не про 1600, як написали на сайті.
 
Відправка співробітників агентства в адміністративні відпустки та скорочення є останнім кроком адміністрації Дональда Трампа, спрямованим на перегляд закордонного фінансування і розвиток політики America First. Цей план згорнув велику кількість програм агентства, яке понад 60 років займалося постачанням усього від ліків при ВІЛ до їжі для бідних дітей. 
USAIDТрампвійна в Україніросія окупанти

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