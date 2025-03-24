Адміністрація Трампа позбавляє легального статусу понад 500 тисяч мігрантів
24 березня 2025, 09:35
Фото: DW
Мігрантам було наказано покинути країну до 24 квітня
Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила позбавити статусу тимчасового резидента 530 тис. вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Їм треба покинути Штати до 24 квітня.
Про це повідомляє CNN.
Мігрантам, які беруть участь у програмах, було наказано покинути країну до 24 квітня, через 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі.
Наразі невідомо, скільки з цих 530 тисяч осіб отримали інший правовий статус, який дозволив би їм залишитися в країні на законних підставах.
У січні Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про поступове припинення подібних програм, які давали змогу деяким мігрантам тимчасово жити і працювати в США.
Міністерство внутрішньої безпеки заявило у своєму пресрелізі, що адміністрація Джо Байдена зловжила гуманітарним правом на програми тимчасового дозволу на перебування, поширивши його на громадян кількох країн.
"Адміністрація Байдена-Гарріс зловжила програмою гуманітарного умовно-дострокового звільнення, щоб без розбору дозволити в'їзд до нашої країни 1,5 мільйонам мігрантів. Усе це було припинено в перший же день правління адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму гуманітарного умовно-дострокового звільнення до її первісної мети – розглядати мігрантів на індивідуальній основі", – йдеться в заяві.