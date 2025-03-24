Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Адміністрація Трампа позбавляє легального статусу понад 500 тисяч мігрантів

24 березня 2025, 09:35
Адміністрація Трампа позбавляє легального статусу понад 500 тисяч мігрантів
Фото: DW
Мігрантам було наказано покинути країну до 24 квітня

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила позбавити статусу тимчасового резидента 530 тис. вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Їм треба покинути Штати до 24 квітня.

Про це повідомляє CNN.

Мігрантам, які беруть участь у програмах, було наказано покинути країну до 24 квітня, через 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі.
 
Наразі невідомо, скільки з цих 530 тисяч осіб отримали інший правовий статус, який дозволив би їм залишитися в країні на законних підставах.
 
У січні Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про поступове припинення подібних програм, які давали змогу деяким мігрантам тимчасово жити і працювати в США.
 
Міністерство внутрішньої безпеки заявило у своєму пресрелізі, що адміністрація Джо Байдена зловжила гуманітарним правом на програми тимчасового дозволу на перебування, поширивши його на громадян кількох країн.
 
"Адміністрація Байдена-Гарріс зловжила програмою гуманітарного умовно-дострокового звільнення, щоб без розбору дозволити в'їзд до нашої країни 1,5 мільйонам мігрантів. Усе це було припинено в перший же день правління адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму гуманітарного умовно-дострокового звільнення до її первісної мети – розглядати мігрантів на індивідуальній основі", – йдеться в заяві.

 

білий дімвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О’Брайен
Політика
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 березня 2025, 11:14
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2025, 07:47
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Політика
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 березня 2025, 16:16
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Бізнес & Фінанси
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Переклад iPress – 21 березня 2025, 12:02
Макрон йде на зіткнення з Трампом. Європа прагне підтримати Україну – Bloomberg
Політика
Макрон йде на зіткнення з Трампом. Європа прагне підтримати Україну – Bloomberg
Переклад iPress – 21 березня 2025, 09:42
Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Політика
Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2025, 15:13
Політика
"Віддайте нам Берлін". Пропагандони путіна дякують Трампу за перемогу в новій Холодній війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 березня 2025, 11:42
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Політика
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Переклад iPress – 20 березня 2025, 08:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється