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ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа пропонує скоротити бюджет NASA заради SpaceX

04 травня 2025, 14:29
Адміністрація Трампа пропонує скоротити бюджет NASA заради SpaceX
Фото: з вільного доступу
Фахівці вважають, що це означатиме занепад державного дослідження космосу.

Адміністрація Дональда Трампа представила пропозицію скоротити приблизно чверть бюджету NASA на 2026 рік. План передбачає зменшення кількості екіпажу на Міжнародній космічній станції та обсягів досліджень, що проводяться на її борту. Водночас пропонується нове фінансування, яке, ймовірно, піде на користь компанії SpaceX Ілона Маска через пріоритетне фінансування пілотованих місій на Марс, а також посилення зусиль з повернення США на Місяць раніше за Китай.

Про це повідомляє видання The Verge.

Згідно з бюджетною ініціативою президента Трампа, передбачається скорочення витрат на МКС на 508 мільйонів доларів. Це призведе до зменшення чисельності екіпажу та зосередження обмежених дослідницьких можливостей станції на завданнях, пов’язаних з програмами дослідження Місяця та Марса. Також передбачається скорочення на 2,265 мільярда доларів фінансування космічних наукових місій, включно з припиненням місії зі зворотного транспортування зразків з Марса. В адміністрації вважають, що мету цієї місії зможуть виконати пілотовані польоти на Марс.

Одночасно пропонується виділення мільярда доларів на програми, орієнтовані на Марс. Деталі використання коштів не уточнюються. Як зазначає The New York Times, компанія SpaceX, ймовірно, претендуватиме на фінансування для підтримки безпілотного польоту Starship на Марс, запуск якого Ілон Маск анонсував на наступний рік. Ще 7 мільярдів доларів передбачено на дослідження Місяця. У документі пропонується поступово відмовитися від використання ракети SLS та капсули Orion, розроблених NASA, на користь комерційних рішень. Програма Lunar Gateway буде завершена після місії Artemis III, за інформацією NASA.

У проєкті бюджету також скорочено на 1,161 мільярда доларів витрати на дослідження Землі, зокрема повністю припиняється фінансування супутників для моніторингу клімату, які віднесено до низького пріоритету. Видатки на екологічні авіаційні програми зменшуються на 346 мільйонів доларів на користь систем управління повітряним рухом і оборонних проєктів. На програми залучення молоді до STEM-сфер заплановано скорочення на 143 мільйони доларів.

Директор Адміністративно-бюджетного управління США Рассел Вот надіслав проєкт бюджету президента Трампа до Сенатського комітету з асигнувань. У супровідному листі зазначено, що повний фінансовий план буде надано пізніше. Як уточнює видання Ars Technica, остаточну версію бюджету має затвердити Конгрес США.

Кейсі Дрейєр, керівник напрямку космічної політики в некомерційній організації Planetary Society, яка виступає за розвиток космічних досліджень, у коментарі The New York Times назвав запропоноване скорочення «найбільшим одноразовим урізанням бюджету NASA в історії США» та заявив, що це свідчить про завершення глобального лідерства Америки в космосі й про розворот країни до внутрішньої ізоляції.

Дональд ТрампNASAкосмосSpaceX

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