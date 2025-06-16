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ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа припиняє військову допомогу Україні – The Telegraph

16 червня 2025, 08:31
Адміністрація Трампа припиняє військову допомогу Україні – The Telegraph
Пентагон підтвердив нову стратегію.

Адміністрація президента Дональда Трампа змінює підхід до війни в Україні, і тепер Вашингтон припиняє пряму військову допомогу Києву.

Як повідомляє The Telegraph, під час слухань у Конгресі, присвячених проєкту оборонного бюджету США на 2026 рік, міністр оборони Піт Гегсет заявив, що команда Трампа має "принципово інше бачення" конфлікту, ніж попередній уряд. На його думку, дипломатичний підхід до врегулювання війни є вигідним як для Києва і москви, так і для самих Сполучених Штатів.

Послання, озвучене в Конгресі, свідчить про явну зміну пріоритетів: конфлікт із росією вважається тепер відповідальністю Європи. Після лютого 2022 року США вже надали Україні допомоги майже на $74 млрд, включаючи критично важливі системи ППО Patriot, далекобійну артилерію, танки, бронетехніку та мільйони снарядів. Деякі закупівлі ще тривають, але загалом Київ залишився без підтримки головного стратегічного союзника.

Тепер Україна має три шляхи: покладатися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування.

Хоча лідери ЄС неодноразово заявляли про готовність підтримати Київ, реалізація цих обіцянок буксує. У лютому Урсула фон дер Ляєн презентувала ініціативу "Переозброєння Європи", яка передбачає залучення до €800 млрд інвестицій, але більшість цих коштів виявилися не прямими вливаннями, а лише дозволом на збільшення національних боргів у сфері оборони.

У березні Кая Каллас запропонувала виділити €40 млрд на зброю для України, однак ця ініціатива не пройшла через спротив низки країн, включаючи Угорщину, Словаччину, Хорватію, Іспанію та Італію. Згодом ЄС спрямував перший мільярд євро з заморожених російських активів на підтримку українського ОПК.

Україна ефективно використовує отримані кошти: наразі власне виробництво забезпечує до половини потреб армії. Наприклад, САУ "Богдана" випускається у кількості 20 одиниць щомісяця і випереджає французькі "Цезарі". На 2025 рік в країні планують виготовити п’ять мільйонів FPV-дронів, 30 тисяч дронів-камікадзе та 3 тисячі крилатих ракет.

Українська техніка часто перевершує західні аналоги, бо створюється з урахуванням реалій фронту. Зокрема, система РЕБ Limma показує кращу ефективність у протидії російським плануючим авіабомбам, ніж західні аналоги.

Попри технологічну й тактичну перевагу, ЗСУ стикаються з браком снарядів, пального, запчастин і, головне, мобілізаційних резервів. Відео із жорсткими методами затримань призовників викликають шквал обурення в соцмережах.

Окрім того, хоч західні медіа регулярно говорять про занепад росії, реальність на фронті свідчить про інше. У 2025 році росія витратить на оборону близько $160 млрд, і завдяки дешевшій логістиці та локальному виробництву її збройна техніка значно дешевша: танк Т-90 коштує вдвічі менше американського M1 Abrams.

Ситуацію ускладнює й те, що навіть американські Patriot виявляються малоефективними проти роїв дронів-камікадзе "Шахед" або гіперзвукових ракет рф.

Найгірша іронія полягає в тому, що Європа, яка декларує підтримку Україні, водночас витрачає щороку понад €20 млрд на закупівлю російських енергоносіїв — фінансуючи, по суті, військову машину путіна більше, ніж оборону України.

війнадопомога УкраїніДональд Трамп

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