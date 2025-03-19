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Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО в Європі

19 березня 2025, 11:33
Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО в Європі
Фото: з вільного доступу
США контролює військові операції НАТО протягом майже 75 років
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відмовитися від призначення генерала армії на посаду Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) як один із варіантів економії коштів.
 
Про це повідомляє NBC із посиланням на двох представників оборонного відомства і брифінг Пентагону, з яким ознайомилися у редакції.
 
Як йдеться у статті, близько 75 років контроль за військовими операціями НАТО в Європі виконував чотиризірковий генерал США. Наразі цю посаду обіймає американський генерал Кріс Каволі.
 
Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який обіймав цю посаду в 2009 – 2013 роках, зазначив, що відмова від SACEUR стала б серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО.
 
"Відмова Сполучених Штатів від ролі верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стане політичною помилкою епічного масштабу. Ми втратимо величезну кількість впливу в НАТО і це може сприйматися Європою як чіткий сигнал про наміри Вашингтона зменшити свою участь в Альянсі, або навіть більше, як перший крок до повного виходу США з Альянсу", – сказав він у коментарі NBC News.
 
ЗМІ пише, що якщо США все ж таки відмовляться від SACEUR, іншим країнам НАТО, ймовірно, доведеться обирати між собою, яка країна висуне кандидатуру командувача.
 
Журналісти додали що плани відмовитися від багаторічного лідерства США в SACEUR з’явилися на тлі неодноразових заяв Трампа і міністра оборони США Піта Гегсета про те, що європейські партнери повинні взяти більше відповідальності за захист Європи.

 

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