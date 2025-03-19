Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО в Європі

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відмовитися від призначення генерала армії на посаду Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) як один із варіантів економії коштів.

Як йдеться у статті, близько 75 років контроль за військовими операціями НАТО в Європі виконував чотиризірковий генерал США. Наразі цю посаду обіймає американський генерал Кріс Каволі.

Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який обіймав цю посаду в 2009 – 2013 роках, зазначив, що відмова від SACEUR стала б серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО.

"Відмова Сполучених Штатів від ролі верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стане політичною помилкою епічного масштабу. Ми втратимо величезну кількість впливу в НАТО і це може сприйматися Європою як чіткий сигнал про наміри Вашингтона зменшити свою участь в Альянсі, або навіть більше, як перший крок до повного виходу США з Альянсу", – сказав він у коментарі NBC News.

ЗМІ пише, що якщо США все ж таки відмовляться від SACEUR, іншим країнам НАТО, ймовірно, доведеться обирати між собою, яка країна висуне кандидатуру командувача.

Журналісти додали що плани відмовитися від багаторічного лідерства США в SACEUR з’явилися на тлі неодноразових заяв Трампа і міністра оборони США Піта Гегсета про те, що європейські партнери повинні взяти більше відповідальності за захист Європи.