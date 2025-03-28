Адміністрація Трампа скасувала рішення про згортання програми розшуку викрадених українських дітей

Упродовж шести тижнів інформація має бути передана до Європолу.

Адміністрація Дональда Трампа тимчасово змінила своє рішення щодо закриття ініціативи США, яка документувала воєнні злочини росії, зокрема масову депортацію українських дітей.

Про це пише Washington Post.

Як зазначають у виданні, це сталося після публікації WP та тиску з боку американських законодавців і релігійних організацій.

Ініціатива Conflict Observatory займалася збором доказів про примусове вивезення українських дітей у росію та на окуповані території. Використовуючи супутникові знімки, біометричні дані та цифрові інструменти, програма допомогла встановити місцеперебування тисяч дітей, пише Washington Post.

Зібрані матеріали стали підставою для ордера на арешт глави рф володимира путіна, який у 2023 році видав Міжнародний кримінальний суд.

Спочатку адміністрація Трампа вирішила припинити фінансування програми, що унеможливило передачу доказів до міжнародних судів. Однак після тиску з боку Конгресу США та громадськості у Білому домі ухвалили тимчасове рішення про її продовження ще на шість тижнів. За цей час базу даних передадуть Європолу, щоб європейські правоохоронці змогли продовжити розслідування.

WP також пише, що попри тимчасове продовження роботи Conflict Observatory, США не планують фінансувати програму в майбутньому. Тепер її дослідники сподіваються, що підтримку нададуть європейські уряди.