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Адміністрація Трампа заборонила NVIDIA постачати ШІ-чипи до Китаю

16 квітня 2025, 10:05
Адміністрація Трампа заборонила NVIDIA постачати ШІ-чипи до Китаю
Фото: DW
Уряд США повідомив NVIDIA, що H20 тепер потребує експортної ліцензії для постачання в Китай на невизначений термін
Адміністрація Дональда Трампа заборонила компанії NVIDIA продавати до Китаю свій чип H20, що означає посилення технологічного конфлікту між США та КНР. Це рішення спричинить багатомільярдні збитки для компанії та поставить під загрозу лінійку чипів, спеціально розроблених для відповідності попереднім американським обмеженням.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Уряд США повідомив NVIDIA, що H20 тепер потребує експортної ліцензії для постачання в Китай на невизначений термін. Обмеження пов’язані з побоюваннями, що чип може бути використаний у китайських суперкомп’ютерах.
 
Після оголошення акції NVIDIA знизилися на 6%, і це спричинило падіння акцій інших виробників чипів у США та Азії, зокрема AMD. NVIDIA попередила, що очікує списань на суму близько $5,5 млрд у цьому кварталі через складські запаси та контрактні зобов’язання. Попри те що H20 є менш потужною версією чипа, його все одно вирішили обмежити, щоб не допустити його використання в розвитку китайського ШІ.
 
Експерти зазначають, що це не лише частина торгівельної війни, а й довгострокова політика стримування технологічного зростання Китаю. Поява китайських конкурентів, як-от DeepSeek і Huawei, викликає занепокоєння у Вашингтоні. Хоча китайські ШІ-прискорювачі ще поступаються за продуктивністю, їхній розвиток посилює стратегічну конкуренцію.
 
Таким чином, заборона на H20 підкреслює намір США обмежити доступ Китаю до передових технологій, зокрема у сфері штучного інтелекту та суперкомп’ютерів, навіть шляхом жорсткого регулювання компаній, що намагаються діяти в рамках попередніх правил.
війна в Україніросія окупантиСША

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