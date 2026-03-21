Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Адмірал НАТО вважає, що Захід не врахував масштаби виробництва балістичних ракет

21 березня 2026, 18:18
Наразі Альянс розробляє систему управління та контролю, яка автоматично розподілятиме наявні засоби ураження залежно від типу цілі.
Захід має терміново наростити виготовлення складного озброєння, оскільки у свій час не оцінив належним чином реальні обсяги та потужність виробничих ліній балістики. 
 
Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє, передає "Укрінформ".
 
Адмірал зауважив, що тривожним сигналом мали стати дії хуситів у Ємені, які за допомогою балістичних ракет змогли атакувати морське судноплавство. Цей приклад продемонстрував спроможність навіть невеликих утворень завдавати масштабних ударів.
 
Вандьє наголосив, що зараз Північноатлантичний альянс працює над пошуком балансу у використанні зброї. Стратегія полягає у створенні максимально дешевих засобів для знищення масових низькотехнологічних загроз, як-от сотень тисяч дронів. Це дозволить зберегти дорогі та високоточні ракети для боротьби з найскладнішими цілями, зокрема балістикою. Адмірал підкреслив, що раніше виробничі потужності для таких ракет не були достатньо потужними, тому зараз Альянс перебуває у ситуації, коли діяти потрібно надзвичайно швидко.
 
Наразі НАТО розробляє систему управління та контролю, яка автоматично розподілятиме наявні засоби ураження залежно від типу цілі. Попри нагальну потребу, Вандьє визнав, що нарощування виробництва складного озброєння є тривалим процесом і потребуватиме певного часу для реалізації.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється