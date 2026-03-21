Адмірал НАТО вважає, що Захід не врахував масштаби виробництва балістичних ракет

Захід має терміново наростити виготовлення складного озброєння, оскільки у свій час не оцінив належним чином реальні обсяги та потужність виробничих ліній балістики.

Адмірал зауважив, що тривожним сигналом мали стати дії хуситів у Ємені, які за допомогою балістичних ракет змогли атакувати морське судноплавство. Цей приклад продемонстрував спроможність навіть невеликих утворень завдавати масштабних ударів.

Вандьє наголосив, що зараз Північноатлантичний альянс працює над пошуком балансу у використанні зброї. Стратегія полягає у створенні максимально дешевих засобів для знищення масових низькотехнологічних загроз, як-от сотень тисяч дронів. Це дозволить зберегти дорогі та високоточні ракети для боротьби з найскладнішими цілями, зокрема балістикою. Адмірал підкреслив, що раніше виробничі потужності для таких ракет не були достатньо потужними, тому зараз Альянс перебуває у ситуації, коли діяти потрібно надзвичайно швидко.

Наразі НАТО розробляє систему управління та контролю, яка автоматично розподілятиме наявні засоби ураження залежно від типу цілі. Попри нагальну потребу, Вандьє визнав, що нарощування виробництва складного озброєння є тривалим процесом і потребуватиме певного часу для реалізації.