Адреси пунктів підтримки та обігріву виклала поліція

У різних регіонах України встановлені мобільні намети, де за потреби люди можуть зігрітися, зарядити гаджети.

Про це поінформувала пресслужба Нацполіції.

- у Запорізькій області вони розташовані за цими адресами: м. Запоріжжя, на перехресті вул. Товариської та вул. Ладозької (парк журналістів); м. Запоріжжя, Дніпровський район, вул. Рекордна, 1а; м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Алмазна, 52; м. Запоріжжя, Комунарський район, вул. Новокузнецька – сквер Нагнибіди; м. Запоріжжя, Хортицький район, вул. Хортицьке шосе, 42а; м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Чарівна, 145 а – 145 г; с. Степне, вул. Першотравнева, 50 (біля селищної ради).

- у Київській області вони розташовані за цими адресами: м. Яготин, Центральна площа; смт Баришівка, вул. Центральна, 51; смт Бородянка, вул. Кільцева, 3в; м. Славутич, квартал Тбілісський, 6; м. Українка, вул. Будівельників, 8.

- у Києві вони розміщені за цими адресами: просп-т. Академіка Глушкова, 1; вул. Юрія Пасхаліна, 3; вул. Миколи Закревського, 81/1; бульв. Перова, 2; вул. Лук'яненка, 16; вул. М. Бойчука, 40; вул. Кирилівська, 105; вул. Л.Курбаса, 6г; вул. Героїв Севастополя, 37а; вул. Щусєва, 24.

- в Одесі вони за адресами вул. Академіка Заболотного, 26 а/1, вул. Іцхака Рабіна, 2 і по вул. Маразліївській, 1/4.

- у Чернівецькій області - за адресами вул. Незалежності, 48, м. Кіцмань, вул. 10-ї річниці Незалежності України, смт. Глибока.

- на Сумщині вони розташовані за адресами м.Суми, вул. Харківська, 114, спортмайданчик Сумського державного університету (намет незламності) і м.Суми, вул. Іллінська, 10, Іллінський парк.

- у Харківській області - за адресами: м. Харків, пр. Гагаріна, 178, м. Харків, майдан Захисників України, 1, м. Харків, пр. Ювілейний, 56 (перехрестя пр. Ювілейного та пр. Тракторобудівників), м. Харків, пр. Людвіга Свободи, 50, м. Харків, вул. Дудинська, 43.

- на Дніпропетровщині вони розміщені за цими адресами: м. Дніпро, вул. Миру, 4; м. Дніпро, вул. Метробудівська, 14; м. Дніпро, вул. Шевченко, 7; м. Дніпро, ж/м Тополь-2, буд. 7а; смт Слобожанське, вул. Сухомлинського, 38.

- у Херсонській області - за адресами: м. Херсон, вул. Філатова, 30 і м. Херсон, проспект 200 років Херсону, б 30.

- на Кіровоградщині розташовані за адресами: м. Кропивницький, вул. Попова, 22 і м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 55.

- у Миколаївській області вони є за адресами м. Снігурівка, вул. Жовтнева,103 і м. Очаків, вул. 8 Березня, 6.

- на Рівненщині розташовані за адресами м. Рівне, вул. Соборна на площі біля Кінотеатру і Рівненська обл., м. Вараш (біля атомної станції).

- у Львівській області вони розміщені за цими адресами: м. Львів, вул. Двірцева, 1, м. Львів, вул. Стрийська, 109, м. Львів, вул. Огіркова, 1, м. Львів, парк імені Івана Франка (вул. Соломії Крушельницької, 11-13), м. Стрий, вул. Коссака, 11.