Адвокат повідомив про стан прооперованого військовополоненого моряка Сороки
"Головна новина на сьогодні - Василь йде на поправку. Набряк руки нарешті спав. Рани зажили, сьогодні повинні були зняти шви. Але ще тривалий час доведеться ходити з гіпсом. Тому про відновлення функцій наразі говорити передчасно, але дуже на це сподіваємося", - написав адвокат Сергій Бадамшин у Facebook.
Сергій Бадамшин додав, що настрій у моряка хороший. Цензура "Лефортово" нарешті пропустила листи Сороці від близьких.
За словами адвоката, 1 квітня відбулися слідчі дії з Сорокою. Під час слідчої дії сторона захисту "заявила відповідні клопотання".
Пораненого під час атаки ФСБ Росії на українські судна біля берегів Криму 25 листопада 2018 року Василя Сороку 18 березня прооперували у клініці імені Пирогова в Москві. Лікарі витягли осколки і зшили сухожилля лівої руки. Наступного дня військовополоненого моряка повернули до СІЗО.
Нагадаємо, що військовополоненого моряка Сороку, пораненого під час захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці, прооперували в Москві, де він знаходиться в ув'язненні.
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