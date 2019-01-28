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Адвокат заявив про зникнення капітана судна "Норд"

Адвокат стверджує, що таким чином капітан зникає не вперше
Адвокат капітана риболовецького судна "Норд" Володимира Горбенко Максим Могильницький заявляє про зникнення свого підзахисного.
Адвокат заявив про зникнення капітана судна "Норд" Фото: crym.org

Могильницький заявив, що зв'язок з Горбенком зник 26 січня.

"За словами родичів, минулої суботи близько полудня Володимир зник із дому, і ніхто його відтоді не бачив. На зв'язок з рідними та адвокатами капітан не виходить", – пише адвокат у Facebook, посилаючись на слова родичів.

Могильницький стверджує, що таким чином капітан "зникає не вперше".

"Так, у квітні 2018 го капітана безпосередньо з борту судна "Норд", затриманого в Маріупольському порту, викрали співробітники Служби безпеки України. Тоді, правда, про його місцезнаходження адвокатам стало відомо вже п'ять годин по тому. Тому підстави для занепокоєння, як бачите, у нас дуже серйозні", - заявляє адвокат.

У той же час в прес-службі СБУ повідомили в понеділок, що Горбенка не затримували, пише "Українська правда". 

Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. 30 березня український суд його заарештував.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляв, що в діях команди затриманого судна є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

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28 01 2019 17:39
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