Адвокат заявив про зникнення капітана судна "Норд"

Адвокат капітана риболовецького судна "Норд" Володимира Горбенко Максим Могильницький заявляє про зникнення свого підзахисного.

Могильницький заявив, що зв'язок з Горбенком зник 26 січня.

"За словами родичів, минулої суботи близько полудня Володимир зник із дому, і ніхто його відтоді не бачив. На зв'язок з рідними та адвокатами капітан не виходить", – пише адвокат у Facebook, посилаючись на слова родичів.

Могильницький стверджує, що таким чином капітан "зникає не вперше".

"Так, у квітні 2018 го капітана безпосередньо з борту судна "Норд", затриманого в Маріупольському порту, викрали співробітники Служби безпеки України. Тоді, правда, про його місцезнаходження адвокатам стало відомо вже п'ять годин по тому. Тому підстави для занепокоєння, як бачите, у нас дуже серйозні", - заявляє адвокат.

У той же час в прес-службі СБУ повідомили в понеділок, що Горбенка не затримували, пише "Українська правда".

Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. 30 березня український суд його заарештував.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляв, що в діях команди затриманого судна є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.