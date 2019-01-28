Адвокат заявив про зникнення капітана судна "Норд"
Могильницький заявив, що зв'язок з Горбенком зник 26 січня.
"За словами родичів, минулої суботи близько полудня Володимир зник із дому, і ніхто його відтоді не бачив. На зв'язок з рідними та адвокатами капітан не виходить", – пише адвокат у Facebook, посилаючись на слова родичів.
Могильницький стверджує, що таким чином капітан "зникає не вперше".
"Так, у квітні 2018 го капітана безпосередньо з борту судна "Норд", затриманого в Маріупольському порту, викрали співробітники Служби безпеки України. Тоді, правда, про його місцезнаходження адвокатам стало відомо вже п'ять годин по тому. Тому підстави для занепокоєння, як бачите, у нас дуже серйозні", - заявляє адвокат.
У той же час в прес-службі СБУ повідомили в понеділок, що Горбенка не затримували, пише "Українська правда".
Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. 30 березня український суд його заарештував.
Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляв, що в діях команди затриманого судна є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.
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